澎湖海上花火節絢麗閉幕 海洋派對接力演出

2019-06-27 19:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2個半月的「2019澎湖國際海上花火節」，今年總計22場次，閉幕式由新光之夜畫下完美句點，除了邀請藝人翁立友、戴愛玲演出，新光人壽的新光好漾青年團帶來青春熱力舞蹈，警犬隊緝毒犬歐弟除役歡送會，更是活動主軸。

閉幕場活動由國際比賽世大運主持人林姮君搭配熱血的新光人壽杰仔雙主持，表演團隊由新光好young漾青年團熱力展開，緊接著由獲得文化部評選績優表演團體菊之音管絃樂團帶來動人旋律，同時也邀請「鐵肺公主」戴愛玲及金曲歌王翁立友輪番獻唱多首金曲，帶給大家一場浪漫愉悅的音樂饗宴！

晚間9點舉行璀璨花火秀及200台無人機科技燈光秀最終場，當天的煙火以世界慶典設計四部曲，西班牙奔牛節、巴西嘉年華、日本雪季及澎湖花火節，將海上花火聚焦世界；而屆齡退休的澎湖警犬隊緝毒犬歐弟除役歡送會，雖因雨延期至閉幕式，但現場觀眾爆滿，為創隊元老歐弟除役歡送會增添不少風采。

澎湖縣長賴峰偉敲定花火絕不加場，但緊接著登場的「海洋派對」，卻不敵議員選區民眾的壓力，確定將到吉貝、望安及七美各離島施放花火，讓離島民眾也能感受海上花火的魅力；至於賴峰偉提出停辦一年花火，改以水舞及無人機表演秀等替代方案，因牽涉天候因素及吸客效應評估，目前仍在研議階段，明年是否停辦尚未確定。

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