長榮航心戰喊話「歡迎妳回家」 罷工空服員：可以閉嘴嗎

2019-07-04 21:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天下午長榮航空原先放著登機音樂的音響，突然傳出女聲廣播表示「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，......，讓我們幫助妳，取回證件，......，歡迎妳回家」的廣播，罷工空服員聽到忍不住大翻白眼，直呼：「可以叫它閉嘴嗎？」

長榮空服員罷工進入第15天，資方不斷使出心理戰，先是在南崁長榮運航大樓的罷工現場大放《長榮頌》，隔沒幾天又放出印著「回家吧！」的大型空飄氣球，並搭配登機音樂，希望用溫情攻勢喚回罷工空服員。

今天下午又放出廣播：「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，取回三寶，困難重重，致電6601，讓我們幫助妳，取回證件，儘速排班，重返天際，敞開的家門，歡迎妳回家。」

此外，今天晚上7點多，有熱心民眾為了挺罷工空服員，委託氣球廠商到南崁罷工棚放出印著「挺工會、反威權」的粉色大型空飄氣球，看到氣球升空的那刻，許多罷工空服員都紛紛直呼：「很感動！」

對此，桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，謝謝支持者希望我們可以不要畏懼財團的勢力、打壓跟霸凌，用氣球鼓勵這群女生，（我們）用女性堅韌的力量、我們的韌性，堅持下去，不要畏懼公司的打壓，可以團結戰鬥到底。

廖以勤說，看到氣球非常感動，代表在台灣社會上，默默地還有很多人，是支持這場粉紅罷工的行動，雖然一開始空服員的罷工行動，造成旅客的影響或是地勤的不便，一開始有很多反對聲浪，可是我覺得罷工已經兩個禮拜，我覺得大家也都漸漸看見長榮的鴨霸、拖延以及長榮漠視空服員的聲音，這絕對不是小問題，兩千多位空服員都坐在這邊堅持那麼久，公司應該要趕快解決問題，而不是漠視不理不睬。

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