長榮航空服員罷工 人力銀行不可「推介」長榮航職缺

2019-07-04 18:10

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空服員罷工第15天，勞資雙方爭議仍糾結難解。根據《就業服務法》規範，不論公立或私立就業服務機構，在罷工期間皆禁止「推介」職缺給他人，勞動部勞動力發展署已在罷工發生當天清查公立就業服務機構是否有長榮航空職缺，確定網頁上沒有這些訊息，亦將提醒地方政府需注意轄內私立就業服務機構狀況。

《就業服務法》第10條規定「在依法罷工期間，或因終止勞動契約涉及勞方多數人權利之勞資爭議在調解期間，就業服務機構不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作。」

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌說明，罷工行動開始時就已盤點過公立就業服務機構狀況，長榮航空的空服員和其他職缺的媒合作業都必須禁止，因為在勞資爭議期間，外界第三方需是中立的立場，避免讓勞或資某一方在爭議過程中有不對等情形，例如：若資方可以獲得替代勞動力，將讓勞方在談判過程中處於不對等局勢。

陳世昌表示，所謂的「推介」亦即人力銀行在求才和求職間有發揮媒合作用，求職者履歷是交到人力銀行手中再去轉給求才單位；倘若僅是刊登訊息，上寫有直接洽詢某某求才單位，這可定位為「廣告」。罷工期間若就業服務機構違反規定推介職缺給他人，將可處6萬到30萬元罰鍰。

yes123求職網本有刊登長榮航空招募場醫等職缺訊息，發言人楊宗斌指出，履歷投遞後不會經由人力銀行處理，而是給求才窗口；網站已先主動關閉職缺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法