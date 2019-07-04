Expedia：逾6成台灣人最怕住飯店遇放任小孩哭鬧的爸媽

2019-07-04 13:03

〔記者蕭玗欣、實習記者魏衣君／台北報導〕旅遊平台Expedia近期發表2019年全球飯店住宿行為調查報告，發現超過6成台灣旅客最怕在飯店遇到「放任小孩哭鬧的父母」，其次則是「在走廊吵鬧的房客」、「隔壁房吵鬧的房客」。Expedia也發現，在遇到惱人房客時，台灣人相對其他國家旅客，抱怨的方式最為「低調」。

Expedia表示，該調查報告是針對全球23國、共1萬8237名受訪者進行調查，範圍遍佈北美、歐洲、南美以及亞太地區。

Expedia在報告中列出最惱人的五大類型旅客：43%的全球受訪者認為，過度放任小孩吵鬧的父母是最惱人的飯店房客；第2名（40%）則是在房間內或附近吵鬧的旅客；第3名（37%）是在走廊上吵鬧的房客；第4名（29%）為對飯店人員過度抱怨的房客；第五名（28%）是在飯店酒吧喝到爛醉的旅客。

對台灣人來說，惱人房客第1名是放任小孩吵鬧的父母（61%），在走廊上吵鬧的房客（45%）及隔壁房或在附近吵鬧的房客（43%）。

根據統計，全球有70%的受訪者表示，如果鄰房太吵，他們會打電話與飯店櫃台反映，而超過8成台灣旅客會直接向飯店櫃檯求助，傾向低調解決。當面對在飯店泳池嬉鬧的旅客，印度人最傾向於直接發出噪音向對方抗議，而紐西蘭人與澳洲人則會選擇忽略這些噪音。

Expedia也發現，有9成以上的受訪者在選擇飯店時會以Wi-Fi、價格以及地點為重要考量因素，其中，有66%的台灣旅客會優先考慮是否有免費Wi-Fi。另外，有旅客表示，使用行動裝置訂房除了能隨時查看飯店房況、辦理入住手續之外，還能透過應用程式獲得獨家優惠或最新折扣資訊。

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