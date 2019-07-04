林永發水墨台東山水 後山藝術進入立法院

2019-07-04 08:48

［記者黃明堂／台東報導］台東大學人文學院院長林永發以水墨寫生台東山水，受邀到立法院文化走廊展出，以「山海踏歌‧羲和望舒」為題，讓政治殿堂感受台東山水藝術之美，展期至8月29日。

林永發生於台東縣卑南鄉，性喜自然山水，任教及行政業務之餘，仍常悠游於花東名勝，以傳統水墨筆法基礎為底，寫生山水花鳥，此次展覽主題「山海踏歌‧羲和望舒」，透過藝術呈現後山得天獨厚的自然美景及人文。

林永發畫風受齊白石之師黃賓虹以及塞尚之影響甚多，早年以花鳥畫見長，榮獲第41屆全省美展水墨類首獎之肯定。其曾任臺東縣文化局局長、國立臺東生活美學館館長，目前擔任國立臺東大學人文學院院長，為東部生活美學、藝術與人文發展戮力不懈。透過寫生觀察及向藝壇前輩師友多方請益，這樣的積累，練就了獨特用筆與線條堆疊出的空間視感；酣暢淋漓的筆墨，更形繪出花東山海特有的壯闊與靜謐美感。

「台東的風味是素的」這幅速寫台東197縣道富源山俯瞰市景的心曠神怡；「日昇東海岸」速寫東海岸從都蘭山上眺望太平洋觀日出；「月光海」是杉原海邊潮音小築，月光映照海面提供海上行走船隻一盞明燈。

立法院文化走廊每年與歷史博物館合作，推廣本土藝術，邀請台灣著名藝術家舉辦創作展，此次林永發受邀展出，為立院增添純樸的後山藝文氣息。

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