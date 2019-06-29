蘇揆為何今訪南美館？ 南市立委透露有這意義...

2019-06-29 22:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為感念已故的台灣畫家郭柏川教授在66年前就提出在台南設置美術館的理念，南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌今（29）日專程參訪。南市立委王定宇認為，南美館今年1月27日開館揭幕，蔡英文總統與前行政院長賴清德共同出席，而南美館也是賴前院長推動重要政績，蘇貞昌院長的參訪重視，在某種程度具有重要意義。

王定宇表示，蘇院長與蔡、賴三人之間溝通管道暢通，無庸置疑，而且他們歷經大風大浪，都是有使命感的人，對於台灣大局勢，外界不用擔心他們會怎麼合作，甚至計較個人格局。

王定宇認為，民進黨現在先不急著思考蔡、蘇、賴三人戰略位置如何搭配，讓賴前院長有時間調整好步伐心情，等國民黨總統初選結果出來後再商議定局。

南市立委林俊憲認為，民進黨團結合作是必然，賴前院長也會為黨努力，因此蘇貞昌院長與賴約見面是理所當然，至於未來蔡賴合作，還要看黨中央與蔡總統的思考。

蘇貞昌參訪南美館時，稍早受訪表示，台南文化古都人文薈萃，市長黃偉哲開完院會後，一直邀請他來參觀，而且行政院秘書長李孟諺也當過台南市代理市長，南美館在由蔡總統跟賴前院長一起主持開幕至今，他就一直想來看看。

南美館表示，這次展覽，是郭柏川在逝世遺作展之後，首次返回家鄉的學術性展覽，也是南美館為這位本地藝術先驅舉辦的回顧性展覽。回顧展分別嘗試從「質」、「韻」、「勢」、「真」4個角度，依據主題與時間脈絡來詮釋其創作歷程，展至9月24日。

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