義大利油畫大師費南多．馬西首度來台 與梁馨舉辦聯展

2019-05-11 22:23

［記者謝武雄／桃園報導］桃園美術協會顧問梁馨文近年來鍾情於寫實油畫創作，即日起至17日在文化局1樓大廳，與義大利畫家費南多．馬西舉行雙人油畫展，展出50餘件油畫作品，兩人油畫各具特色，而費南多．馬西更是享譽歐洲畫壇50多年，首度來台展出，今天舉行開幕茶會，邀請桃園喜愛藝術的民眾體驗不同文化藝術饗宴。

桃園市長鄭文燦致詞時指出，梁馨文平日除創作，也參加獅子會團體投入公益活動和桃園藝文活動等，作品肌理筆觸纖細、溫潤，讓畫作兼容並蓄，以生活深層體驗為創作素材，花卉、風景、靜謐森林主題表現靜思新作。

至於費南多．馬西於1940出生義大利，第一次畫展從法拉利博物館開始，以素人姿態享譽歐洲畫壇50餘年，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間，抓住無數觀眾視覺焦點，個人巡迴展包括布魯賽爾、墨西哥城、布加勒斯特、New York、巴賽隆以及意大利境內大小城市約500多場，這次是首度來台展覽。

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