兩眼白內障仍作畫 78歲邱美玉作品看見生命力

2019-05-21 15:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕78歲的邱美玉13年前退休後才開始學油畫，這些年來她的視力不斷退化，兩眼都做過白內障手術，仍然保持作畫熱忱，她的畫作以風景、建築、花草為主，充滿生命力也令人彷彿身臨其境，今天起至6月9日，在基隆文化中心三樓藝廊展出「邱美玉繪意時光油畫首展」，共展出近80幅畫作，一圓她開個展的心願。

邱美玉說，她從小對繪畫有濃厚的興趣，但因為現實生活的因素，直到65歲退休後才報名救國團的西畫課，在完全沒有基礎和受過訓練的情況下，從鉛筆幾何素描開始，炭筆石膏像、水彩靜物到油畫風景，循序漸進地學習。每次去上課都要帶著顏料、畫板，走過成功橋下的一大段路，即使颳風下雨也無法阻擋她作畫。

文化局表示，邱美玉將平時喜愛的花卉田園風景融入繪畫裡，加上對色彩的敏感度和獨特的觀察力，她的畫作也讓人看見畫框外的生命力，彷彿也能聽到風聲水聲，感受到溫度濕氣，如同身臨其境。

「做自己想做的事，永遠都不嫌晚！」邱美玉說，雖然視力已經慢慢退化，兩眼都做了白內障手術，仍然保持熱忱，十幾年來作畫從不間斷，這次畫展不僅是個人學畫的成果跟里程碑，也希望藉此鼓勵更多人培養自己的興趣。

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