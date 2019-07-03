指考公民科 性平、行動支付、勞資爭議入題

2019-07-03 16:41

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考結束了！最後一科公民與社會科考題活潑，貼近學生的生活經驗及社會脈動，電子報標題、女性參政權、家暴及性平、行動支付與貨幣關係、自由之家調查報告、禽流感防疫政策對蛋價影響、勞動權益與勞資爭議等入題。大考中心主任張茂桂表示，命題具有高風險，題題要「原創」，很怕和參考書或模考題「撞題」，考題都是考生在生活中可能實際面對，或新聞報導中經常出現的重要社會議題。

入闈高中教師表示，公民科考題除跨領域整合外，也重視考生解讀圖表的能力，今年共有6表1圖共8題，和去年4表2圖比例接近，例如第5題測驗考生利用表中數據，分析家庭暴力與性別之間的關係，第6題測驗考生利用表中數據分析志工者參與社區組織運動與非志工者或全體差異。

老師也提及今年公民科是素養導向的閱讀理解題型，考生須具備閱讀理解能力，且同時擁有學科先備知識，才能順利解題，如第38題到40題，命題者設計網友對話框，針對常見勞資爭議命題，測驗考生解讀題目文本的能力，考生須具備性別平等、勞動權益及國內生產毛額三面向的先備知識，是今年指考命題的一大亮點。

有趣的題目很多，例如多選第48題，以老王賣的臭豆腐奇臭無比，鄰居小李無法忍受不堪其擾，要考生設想可以消減此一外部性問題；或如第2題列出4人的文化活動與生活概況，包括職業、薪資、學歷、休閒運動、興趣與居住狀況，其生活與活動因為文化與經濟資本的特殊組合，而形成不同層級的文化位階，要考生判斷何者正確。

公民科搭配時事出題，如媒體識讀、霹靂布袋戲、空污、宗教相關法律等，而題目敘述雖較短，但選項有一定長度，考生須細心且耐心找出選項中的關鍵字，並應用學科知識才能解題，而第32題判斷各個政治名人的說法何者最接近「有限政府」的概念，則是以新穎方式考驗考生對重要概念的熟悉度和應用。

因直問直答的題目太少，多數考題經過設計，試考生認為難易適中，以圖表題最具鑑別度，總之，公民科試卷方向是希望學生能在課程學習之餘走入社會、多了解社會，並將所學應用於社會中見聞，亦即獨立及批判性思考，數據整合與理解能力，掌握社會脈動，才是公民與社會科希望學生帶得走的能力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法