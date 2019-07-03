指考物理第7題未提供質量 決議送分

2019-07-03 15:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考物理科前天考完，其中高中老師發現，單選第7題有問題，考拋出甲、乙兩物的運動學及能量觀念，卻沒給兩物體的質量，大考中心今天公布標準答案，承認該題目的條件不足，選項5個都不是答案，本題送分。

全中教前天發現，今年物理單選第7題有問題，該題考運動學、動量及能量觀念，問同一高度的甲、乙兩質點，同時上拋後遭遇不同情況，要考生判斷選項正確與否，然而全中教發現，該題沒有給甲、乙兩者的質量，原先判斷選項C說兩者回到起點瞬間的動能相同，但無質量後將無法判斷，其他4個選項也不正確，認為該題最後恐無答案，必須送分。

大考中心公布正確答案，第7題單選為「無答案」，並解釋該題為力學基本題，唯題目未明示兩質點的質量是否相同，造成條件不足，因此採送分，本題所有考生均給分。

大考中心108年指考物理科標準答案：http://www.ceec.edu.tw/AppointExam/AppointExamPaper/108Drse_Paper/%E9%81%B8%E6%93%87%E9%A1%8C%E7%AD%94%E6%A1%88/08-108%E6%8C%87%E8%80%83%E7%89%A9%E7%90%86%E9%81%B8%E6%93%87%E9%A1%8C%E5%8F%83%E8%80%83%E7%AD%94%E6%A1%88.pdf

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法