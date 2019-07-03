「彰化人為何常去台中逛街？」指考地理科考這題…

2019-07-03 13:02

〔記者林曉雲／台北報導〕「彰化人為何比較常去台中逛街？」大學指考地理科單選第一題，引用今年三月新聞報導指，彰化百貨行歇業，媒體以「彰化市為什麼沒有百貨公司？」訪問路人，路人提到彰化人比較常去台中逛百貨公司，要考生判斷應用那個理論解釋？大考中心入闈高中教師認為，這一題取材結合了生活議題，評量考生的基本概念。

大考中心顧問、指考試務召集人沈青嵩轉述高中教師和試考生意見，他表示，今年試題比往年有更多圖表和照片，包括4張表格、4張照片及11幅圖，圖7是由3張航空照片組成，這些素材可訓練學生分析和歸納資料能力，達到多維理解和多層推理等高層次思考能力，可減少過度記憶，也盼能提高試題鑑別度，審題老師認為今年難易度中等。

貼近生活的題目如第一題彰化人去台中逛百貨公司，正確答案「中地理論」是出自德國地理學家克里斯塔勒於1933年出版的著作《地圖的中心說》中，克里斯塔勒以系統性的科學概念，配以數學計算，勾勒出不同聚落的分布規律，消費者與生產者均為理性經濟人，消費者會以最低交通費用，到最近的城市購買商品或享受服務，但一些高等級商品，如名貴貨品和名牌商品，人們通常願意花費較高交通費用購物，因此出售高等級商品的中地必然比銷售低等級商品的中地少。

第8題土地公廟對聯也是生活題，題幹秀出土地公廟的照片，指對聯可反映當地產業特色，要考生判別該地區最可能位於哪個國家風景特定區附近？上聯是「福耀滂沱開寶鑛」，下聯是「德星燦爛遍金山」，橫批「德厚惟祥禎趾福」，關鍵字是「開寶鑛」和「遍金山」，就易選出正確答案。

此外，今年考題也考驗學生熟悉空間位置關係及地理景觀特色，包括中美地峽周圍國家都市、台灣國家風景特定區、咖啡帶、西歐國家、尼羅河流域、戈蘭高地、台灣縣市分界及南洋群島風場圖等，高中教師認為這些考題具有全球視野。

但高中教師也認為，今年考題關懷台灣的現在與未來，考出了北市內湖科學園區交通壅塞、梨山溫帶水果的環境衝擊、淡水河中沙洲的地形變遷、台北都會區擴張及嘉南沿海漁村社區營造等，難易度中等，整體成續應比去年稍低。

試考生則認為數據資料及圖表題多，需仔細判讀，因照片及地圖題也多，細心觀察很重要，但不需記憶各國枝微末節的冷門知識，精熟地理概論應能輕鬆應答。地理科有2萬3210人應考。

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