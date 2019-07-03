不能讓共匪盤據…指考歷史考台灣反共歌詞

2019-07-03 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考進入最後一天，首場考歷史科，高中教師分析，考題重視閱讀素養，兼顧歷史核心能力的考察，情境試題大幅增加，取材多元廣泛，有遊行場景、報紙、歌詞、劇本、演講詞、學者論述、作家諷刺文、圖表、地圖等，呈現跨域整合及議題融入的素養精神，考生須具備其時序觀念，結合歷史知識，運用思辨來判斷史料，甚至要模擬史家用資料來論證歷史問題，還要簡易推理，屬於中高鑑別度。

大考中心副主任鄭中平轉述闈場高中教師和試考生意見，單選第2題題幹是曾在台灣早期出現的三首歌曲歌詞，甲：「反攻！反攻！反攻大陸去！大陸是我們的國土，…不能讓共匪盡著盤據。」乙：「老法統唉呀無天理，霸佔國會在變把戲。…我要抗議！我要抗議！」丙：「台灣全島快自治，公事阮掌是應該。…百般義務咱都盡，自治權利應當享。」問考生這3首歌創作的時間順序。

在命題情境化部分，高中老師認為，考題貼近現代生活經驗和社會脈動，選擇題第8題、16題及22題有遊行場景、社會輿論及旅行景點，鄭中平副主任表示，第8題題幹是中國文革時期紅衛兵，北京街頭有學生隊伍在遊行，揮舞著小紅書，大聲呼著「革命無罪，造反有理」的口號，要考生判別這種場景最可能發生的年代。

今年也考出分域互動題和跨域整合題，試考生認為，取材以世界史較多，中國史次之，台灣史較少。評論教師則表示，今年出現分域間互動試題，第10題題幹是歷史上日本瓷器外銷情況，學生雖陌生，但可運用時序觀念，整合台灣史、中國史在十七世紀東亞海上貿易及互動知識，作出合理判斷；跨域整合則是跨歷史、地理及國文，第20題選項取自高中國文教材內容，考生結合歷史和國文知識答題很有感。

單選第11題是圖片題，題幹以2位同學合作小論文查找資料，查到一份以羅馬拼音書寫的閩南話教會報紙創刊號，及當時西式洋樓照片，要考生研判小論文的主題；而在非選題部分，試考生認為考驗學生的文章摘要、理解及推理能力。台北市高中歷史科教師群認為今年試題中間偏易。

試務召集人沈青嵩說明，24311人應考，共1472人缺考，缺考率5.7％，一早和各考分區聯絡關切大雨，無一考分區淹水，僅台南和台北的清晨雨量較大。

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