指考數甲情境題少 補教師：直球正面對決

2019-07-02 20:53

〔記者林曉雲／台北報導〕對於今年大學指考數學甲科，補教老師林名揚說，整份試卷只有4題不用畫圖，其他解題都要畫圖，以往微積分題占比40分，今年下降到只有28分，幾何題相對增加，向量題就考了28分，陷阱題較多在多選題，和社會組考生為主的數學乙科不同，數甲少情境題，數甲考生要用「直球正面對決」。

林名揚說，數甲著重於高三的5、6冊，今年出題創新，跨單元結合，代數和幾何的連結更緊密，因為非選題變簡單，因此中高程度考生的得分應會升高，24分非選題難度比去年下降多，考的四平八穩，滿分人數應會增加。

林名揚老師指出，除了機率題之外，其他題目答題，考生都要有圖型的概念，例如選填題2和3都需要圖型和代數計算兩者合一，非選最後一題則考微積分基本定理，考生多半只記微積分怎麼用，但今年考題和基本成因有關，考微積分的基本理論，還有一些計算。

此外，林名揚說，數甲以往是把證明題和計算題分開，今年考法則是結合兩者且具連貫性，證明題用到前面計算結果。另平面向量和空間向量題占分比較重。

林名揚說明，自然組考生著重選修，尤其是微積分，除了公式，今年考題提醒考生也要注意原因；數甲陷阱題放在多選題，例如多選題第6題和第8題，可看出命題老師精心設計，比較兩個數列的遞增遞減和藉此推算極限值，以前很少出過這樣題目，考法靈活，因為考生必須同時比較兩個數列收斂和發散性質，第八題向量和等於零去推三角形面積比，因結合到三角函數，考生除了有基礎觀念，要多做題目有優異解題技巧。補教預估數甲的五標是79分、69分、48分、32分及22分。

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