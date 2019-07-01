長榮空服罷工》缺「領回三證申請書」空服員只好手寫 工會：謠言

2019-07-01 11:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮空服員罷工第12天，陸陸續續有空服員想向桃園市空服員職業工會領回三寶（護照、台胞證、員工識別證），卻傳出有空服員想填寫「領回三證申請書」卻拿不到申請書，工會幹部澄清，絕無此事，是惡意謠言。

外傳想領回三寶的空服員，因為領不到申請書，或作罷離開，或自己手寫申請書，才順利完成申請。

工會會員代表林昱嘉強調，絕無此事，申請書隨時都有，只要空服員想要填寫，就會讓她們填寫，不可能有刁難的情事，純粹是有人散布想分化空服員團結的謠言。

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