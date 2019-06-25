鋒面北抬各地仍有短暫雨 氣溫稍回升南部悶熱

2019-06-25 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日鋒面將從台灣南部逐漸北抬至台灣北部海面，降雨不像昨天這麼持續，偶爾還能見到陽光，但水氣仍多，各地還是有局部短暫陣雨，甚至南部地區有出現局部短暫雷雨的機率，中午過後熱力作用影響，各地雨勢會明顯一些，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，今天各地氣溫逐漸回升，但回升的幅度不大，中部以北及東半部高溫約28、29度，而南部在沒有下雨之時，高溫仍可達31度左右，感受較悶熱。

空氣品質部分，今日鋒面逐漸北抬，但仍有鋒面殘留水氣，各地仍有局部短暫陣雨，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化，各地空氣品質主要仍以良好等級為主；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

未來天氣方面，週三（26日）鋒面已經北抬至東海一帶，台灣地區風場轉為偏南風，各地逐漸轉為悶熱的天氣型態，天氣以多雲為主，但還有些殘餘水氣，因此西半部地區仍不定時會有些短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

週四、週五（27日、28日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生；氣溫上，各地高溫再度來到32至34度左右，沒下雨時感受悶熱。

週六至下週一（29日至7月1日）由於暖濕西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫相較前幾天感受更悶熱一些，高溫來到33至35度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 29 24 ~ 29 27 ~ 31 25 ~ 28

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