下雨降溫！ 週一北部留意強降雨 明晚鋒面減弱

2019-06-23 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面及東北風影響，明（24）日北部及東北部高溫稍下降，各地留意降雨，等到明晚鋒面減弱、消散，各地降雨才會跟著停止，轉為多雲到陰天氣。

中央氣象局預報，受鋒面及東北風稍增強影響，明日北部會有短暫陣雨或雷雨，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風，其他地區提防局部短暫陣雨或雷雨，但因鋒面結構稍微減弱，整體降雨強度會比今日略小，雨停空檔逐漸增多。

天氣風險公司也表示，這波鋒面明天抵達中部地區，各地天氣不穩，北部、中部降雨量會較多，要等明晚鋒面減弱、消散，各地降雨才會跟著停止，轉為多雲到陰天氣。25日開始各地天氣好轉，恢復上午晴朗、山區午後有雷陣雨的天氣。

溫度方面，受降雨及東北風稍增強影響，北部、東北部及東部高溫約26、27度，體感較為舒適，而其他地方在沒有下雨之時，高溫仍可達29至32度。根據氣象局，明日北部24至27度，中部24至30度，南部25至32度，東部25至29度。

紫外線方面，澎湖、高雄、屏東達「過量級」，花蓮、嘉義、台南、台東、金門達「高量級」，其他縣市為「中量級」。

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級

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