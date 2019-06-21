5縣市高溫上看36度 週六晚起鋒面來襲有雨

2019-06-21 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（21日）由於西南風沉降影響，中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台東縣，新北市盆地則為黃色燈號，高溫上看36度。

氣象局表示，今天各地大致為穩定炎熱的天氣，中午過後西半部山區及東半部地區有零星雷陣雨。溫度方面，各地白天高溫約33至36度，尤其在台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣有出現36度以上高溫的可能，台東地區並有焚風發生的機率。

氣象局預估，週六（22日）白天由於仍受西南風影響，各地大多為多雲到晴。晚上起鋒面接近，天氣不穩定，水氣也將增多，西半部及東北部地區降雨機率高。

週日（23日）中部以北將有陣雨或雷雨，南部地區也有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區也可能出現局部短暫陣雨或雷雨。下週一（24日）北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，21日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 43 30 - 39 32 - 36 30 - 39

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