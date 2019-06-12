中南部9縣市豪大雨特報！ 週五晚降雨才趨緩

2019-06-12 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）中南部地區有局部大雨，氣象局於台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市發布大雨特報。

氣象局發布大規模或劇烈豪雨警特報，受梅雨鋒面及西南氣流影響，台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨，氣象局提醒注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區留意坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局指出，今天鋒面逐漸從中部移至南部，配合著西南氣流影響，各地仍容易有大雨或豪雨，尤其在西半部山區雨勢較明顯。溫度方面，各地低溫約23至25度，高溫約27至30度。

氣象局預估，週四（13日）受鋒面及西南氣流影響，天氣相當不穩定，各地有陣雨或雷雨，並且會有普遍性的大雨或豪雨。週五（14日）鋒面將逐漸南移至巴士海峽，不過白天降雨仍明顯，預計雨勢要到晚上才有機會趨緩。

週六、週日（15日、16日）鋒面位於巴士海峽，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，12日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。

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