明西半部及宜花注意短暫雨 大台北高溫上看34度

2019-06-01 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，明天（2日）天氣與今天類似，中午過後因熱力作用影響，山區降雨較明顯，提醒民眾多加留意。明天大台北盆地高溫可達34度，台東縣則有發生焚風的機率。

中央氣象局預報，明天天氣跟今天類似，鋒面仍滯留於台灣北部海面，西南風略增強，西半部及宜花地區仍有局部短暫降雨，中午過後因熱力作用影響，山區降雨較明顯，請多加留意。

氣溫方面，明下雨之前天氣悶熱，各地高溫約32、33度，其中大台北盆地高溫可達34度，台東則有發生焚風的機率，提醒當地民眾多加注意。氣象局也對台東發布高溫資訊的黃色燈號（36度以上）。

天氣風險公司也指出，明天西南風增強，西半部山區在午後同樣有雷陣雨，提醒民眾午後盡量避免山區活動。

空氣品質方面，行政院環保署預測，明天鋒面位於台灣北部海面，各地皆有降雨發生的機會，降水洗除污染物，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

紫外線方面，明日除連江縣為中量級，全台各地紫外線均有高量或過量等級，花蓮與台東縣甚至會出現危險級，建議民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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