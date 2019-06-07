雙北高溫飆36度 週日起鋒面接近、雨勢漸增

2019-06-07 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。此外氣象局提醒，中午前後台北市、新北市為高溫黃色燈號，溫度可能達到36度，民眾須留意補充水分。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，其中在山區及近山區平地有較大雨勢發生的機率，另外清晨在中南部沿海地區也有局部短暫陣雨。溫度方面，白天各地高溫普遍在32至35度，尤其大台北地區及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度左右。

氣象局預估，週六（8日）各地大多仍為多雲到晴，上午天氣穩定，午後各地有局部短暫雷陣雨。週日、下週一（9日、10日）北方鋒面逐漸移到台灣北部海面，天氣漸趨不穩定，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海仍有局部短暫陣雨。

下週二（11日）鋒面接近，下週三、下週四（12日、13日）鋒面影響，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨會雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生。

空氣品質方面，7日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 - 41 30 - 39 31 - 37 28 - 37

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