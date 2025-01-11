為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨「111釘孤枝」喊破15萬人 四叉貓現場清點揭「真實人數」

    四叉貓到民眾黨「111釘孤枝」現場直播。（記者劉信德攝）

    四叉貓到民眾黨「111釘孤枝」現場直播。（記者劉信德攝）

    2025/01/11 18:52

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲再度被收押，民眾黨今（11）日號召支持者「111釘孤枝」抗議。活動主持人戴于文喊出湧入超過8萬人，下午近6點主持人更宣布已達15萬人。不過，到場的網紅四叉貓（劉宇席）打臉說，下午4點30分離開時，現場才約1萬5000人。

    民眾黨今天動員在自由廣場舉行「111拒絕綠色威權，還我司法正義」活動，許多政治人物、社會團體都現身支持，上台宣講。國民黨立委謝龍介等多人到場，雲林縣長張麗善也北上來站台。

    下午4點整左右，主持人戴于文高喊，抗議現場已經湧入超過8萬人，人潮甚至滿到愛國東、西路外面；而下午5點20分時，主持人宣稱，現場已經有12萬人；下午5點48分，主持人更宣布，有15萬人湧入現場。才短短25分鐘，活動就暴增了3萬人。

    對此，到場直播的四叉貓在臉書粉專發文說，自己在下午4點30分先行離開現場，「我離開大約15000人左右，晚上看看小草還會不會更多吧。」許多網友留言，「拜託，民眾黨連經過的路人都會算進去！搞不好捷運站走出來的過路民眾也會算進去！」、「所以館長一通電話100萬人沒來嗎？」、「都是動員居多」。

    民眾黨下午4點高喊，現場已經湧入超過8萬人。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨下午4點高喊，現場已經湧入超過8萬人。（記者陳逸寬攝）

    四叉貓到「111釘孤枝」現場直播，下午4點半離開時，他估計現場才約1萬5000人。（記者劉信德攝）

    四叉貓到「111釘孤枝」現場直播，下午4點半離開時，他估計現場才約1萬5000人。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播