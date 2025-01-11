民眾黨「111釘孤枝」喊破15萬人 四叉貓現場清點揭「真實人數」

四叉貓到民眾黨「111釘孤枝」現場直播。（記者劉信德攝）

2025/01/11 18:52

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲再度被收押，民眾黨今（11）日號召支持者「111釘孤枝」抗議。活動主持人戴于文喊出湧入超過8萬人，下午近6點主持人更宣布已達15萬人。不過，到場的網紅四叉貓（劉宇席）打臉說，下午4點30分離開時，現場才約1萬5000人。

民眾黨今天動員在自由廣場舉行「111拒絕綠色威權，還我司法正義」活動，許多政治人物、社會團體都現身支持，上台宣講。國民黨立委謝龍介等多人到場，雲林縣長張麗善也北上來站台。

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下午4點整左右，主持人戴于文高喊，抗議現場已經湧入超過8萬人，人潮甚至滿到愛國東、西路外面；而下午5點20分時，主持人宣稱，現場已經有12萬人；下午5點48分，主持人更宣布，有15萬人湧入現場。才短短25分鐘，活動就暴增了3萬人。

對此，到場直播的四叉貓在臉書粉專發文說，自己在下午4點30分先行離開現場，「我離開大約15000人左右，晚上看看小草還會不會更多吧。」許多網友留言，「拜託，民眾黨連經過的路人都會算進去！搞不好捷運站走出來的過路民眾也會算進去！」、「所以館長一通電話100萬人沒來嗎？」、「都是動員居多」。

民眾黨下午4點高喊，現場已經湧入超過8萬人。（記者陳逸寬攝）

四叉貓到「111釘孤枝」現場直播，下午4點半離開時，他估計現場才約1萬5000人。（記者劉信德攝）

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