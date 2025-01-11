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    冷空氣接力！明轉乾冷 下波冷氣團下週二報到

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    2025/01/11 17:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（12日）轉為乾冷天氣！中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團預計下週一白天起減弱，但清晨是最冷的時候，部分地區僅有不到十度低溫。下一波大陸冷氣團提早到下週二（14日）晚間報到，且正好有南方水氣往北移，北部迎風面、中部和南部都有局部短暫雨。

    氣象署預報員曾昭誠表示，這波冷氣團影響到下週一清晨止，白天冷氣團就會減弱了，溫度逐漸回升，下週二白天是未來一週天氣較好且溫度沒那麼低的一天，白天溫度各地約20度到22度，南部可能更高一些。

    「不過下週二晚間另一波大陸冷氣團報到，且同時有南方水氣北移影響會轉有雨的天氣」，曾昭誠說，屆時北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，其它地區為多雲，類似天氣持續到下週三。

    曾昭誠指出，下週四（16日）白天起天氣逐漸轉好，算是轉乾的時間點，僅清晨在西半部有殘餘水氣影響，當天東半部地區有局部短暫雨，清晨西半部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。

    曾昭誠說，下週五到下週六（17日、18日）兩天天氣算不錯，各地多雲到晴，且下週五當天大陸冷氣團會在白天起逐漸減弱，氣溫緩慢回升，僅東半部地區有局部短暫雨。

    明後天清晨低溫提醒。（氣象署提供）

    明後天清晨低溫提醒。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

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