6縣市高溫達36度 下週多雨嚴防劇烈天氣

2019-06-08 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（8日）各地大多為多雲到晴的天氣，氣象局也因天氣炎熱發布高溫燈號，中午前後花蓮縣縱谷，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台東縣地區及台北市、新北市盆地為黃色燈號，高溫可能達到36度。

氣象局表示，今天清晨西半部沿海有零星短暫陣雨，白天各地大多為晴到多雲的天氣，山區及宜花近山區午後有小範圍雷陣雨。氣溫方面，各地溫度會比昨天稍高一些，尤其大台北地區、中南部地區、花東縱谷及大武一帶要留意高溫，各地紫外線指數容易達到過量甚至危險級。

氣象局提醒，隨著夏季季風帶來南來水氣，加上鋒面位於台灣附近，下週將進入多雨型態，鋒面上的中尺度天氣系統，則可能造成劇烈天氣現象。

氣象局預估，週日、下週一（9日、10日）鋒面南移到台灣北部海面，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後有局部短暫雷陣雨，週日降雨空檔仍多，下週一降雨趨於明顯。

氣象局表示，這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，下週二（11日）鋒面接近，下週三至下週五（12日至14日）鋒面影響，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨。

空氣品質方面，8日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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