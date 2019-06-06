今4縣市高溫飆36度 週六起鋒面接近雨勢漸增

2019-06-06 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）各地天氣多雲到晴，午後有雷陣雨，氣象局於台北市、高雄市、屏東縣、台南市發布高溫黃色燈號（36度以上），氣象局提醒民眾須留意補充水份、慎防熱傷害。

氣象局表示，今天各地大多是多雲到晴的天氣，但午後降雨的範圍會比昨天廣泛一些，除各地山區仍容易出現午後雷陣雨外，中部以北及東北部平地出現午後雷雨的雨勢也較昨天明顯，另外由於偏南風關係，花東一帶有不定時零星短暫陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍都在32至35度，尤其台北盆地及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度。

氣象局預估，週五（7日、端午節）各地大多仍為多雲到晴，上午天氣穩定，午後在中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，週六至下週三（8日至12日）北方鋒面將來到台灣北部海面，期間並有機會往台灣陸地接近，加上低層暖濕的西南風亦逐漸增強，天氣漸趨不穩定。週六大部分地區降雨仍以午後為主，北台灣非午後時段也有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中南部沿海有局部短暫陣雨。

週日（9日）至下週三各地降雨的時間將逐漸增多，雨區範圍也會慢慢擴大，西半部及東北部地區整天都有短暫陣雨或雷雨出現的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，6日環境風場為偏南風，各地大多為多雲到晴的穩定天氣；北部地區須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高；金門及馬祖上午易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部局部地區在午後有機會達橘色提醒等級。

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