9縣市高溫上看36度 週六起鋒面接近水氣增

2019-06-20 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）中午前後天氣晴朗炎熱，於台東縣及高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，可能有36度以上的高溫，提醒民眾出門多加留意。

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力偏強，各地大致為穩定炎熱的天氣，但中午過後在各山區及東北部地區有局部雷陣雨的機率。溫度方面，各地高溫約33至36度，尤其在大台北地區、嘉義地區、南部近山區及花東縱谷有36度以上高溫的機率，此外，台東地區有焚風發生的機率。

氣象局預估，週五（21日）清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，白天各地大多為多雲到晴，午後在西半部山區及東半部地區局部雷陣雨的機率。週六（22日）鋒面接近，水氣開始增多，西半部及東北部地區越晚降雨機率越高，而花東地區大致為多雲，午後山區有局部雷陣雨。

週日（23日）受鋒面影響，天氣相當不穩定，北部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，20日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

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