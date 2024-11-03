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中國江西「佩奇案」震驚眾人 縣委書記毛奇被雙開查辦

中國江西省上饒市萬年縣委書記毛奇（右），和縣內上坊鄉黨委書記李佩霞（左）的桃色糾紛終於落幕，2人皆被雙開查辦，被中國網友稱為「佩奇案」。（圖擷自微博）

中國江西省上饒市萬年縣委書記毛奇（右），和縣內上坊鄉黨委書記李佩霞（左）的桃色糾紛終於落幕，2人皆被雙開查辦，被中國網友稱為「佩奇案」。（圖擷自微博）

2024/11/03 15:14

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省上饒市萬年縣委書記毛奇，先前被舉報涉嫌性侵縣內上坊鄉黨委書記李佩霞，當局追查後發現2人應是狼狽為奸，亦即李女利用美色從毛奇那裡獲得好處和保護，繼李女遭雙開（開除黨籍、公職）之後，毛奇於今天（3日）傳出也被雙開查辦，此事被中國網友稱為「佩奇案」，感嘆官場怎麼都在藏汙納垢。

據了解，李佩霞父親李長柳，今年7月實名舉報毛奇對他女兒多次性侵、進行精神控制和打壓，女兒嗆聲要去江西省紀委監委說明毛奇的行為後，旋即被萬年縣人員帶走軟禁，希望大家幫幫他的女兒。

不過，李佩霞實際上是利用鄉委書記的職位，犯下虛報經費、做假帳、拿工程好處、收受他人財物等等，和毛奇之間的性關係其實是各取所需，外界懷疑李長柳之所以會出面舉報，是因為毛奇保不住他的女兒，這才將縣委書記一起拉下水。

李佩霞因涉嫌嚴重違紀違法被調查，已在8月遭到雙開；江西紀委監委如今指出，毛奇身為黨員領導幹部，背棄初心使命對黨不忠誠不老實，不僅接受宴請、旅遊安排、為他人謀取利益、收受禮品禮金、發生不正當性關係，甚至在工程承攬方面收受巨額財物，因此雙開並移送檢方偵辦。

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