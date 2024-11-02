「台南呷頭路」新營場 5成職缺薪資逾35K

台南市長黃偉哲到新營就博會，為求職者加油打氣。（南市勞工局提供）

2024/11/02 17:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局舉辦「台南呷頭路」就業博覽會，今天（2日）在新營糖廠中山堂辦理第4場徵才活動，有科技業、傳產業、服務業計76家廠商，釋出3225個工作機會，其中有5成以上的職缺薪資逾3萬5千元，求才誠意十足，統計初步媒合率近5成3。

台南市長黃偉哲也到會場為求職者加油打氣，現場也提供履歷健檢、面試模擬、視訊面試等服務，鼓勵求職者多加利用，找到好工作，廠商找到好人才。另有南市社會局、衛生局、衛福部新營醫院等單位提供手作、健康諮詢等服務，擴大就博會平台效益。

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南市勞工局局長王鑫基說，感謝台糖新營糖廠、勞動力發展署雲嘉南分署和廠商合力舉辦就博會，讓民眾免去求職的交通奔波，在徵才活動現場面試，找到適合自己的工作，在職場發揮才能，協助產業發展。為協助民眾過年前好就業，勞工局職訓就服中心將陸續辦理小型、單一徵才活動；此外，勞發署雲嘉南分署也宣傳中高齡二度就業的補助計畫、職訓成果。

現場除了5成以上的薪資開出35K以上，展現求才的誠意，就博會也有摸彩活動，鼓勵民眾多多投遞履歷；陳姓民眾在會場就被錄取1家速食店的工作，他今天特地從新化到新營參加就博會，肯定就博會提供便利的求職管道，值得推薦給親友利用。

台南呷頭路在新營辦第4場就博會，5成職缺開出薪資35K以上，求才誠意足。（記者楊金城攝）

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