20縣市豪大雨特報！週末假期轉多雲到晴

2019-06-14 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）氣象局於全台（除連江縣、金門縣）發布豪大雨特報，苗栗以北、南投、高屏地區及台中、雲嘉南山區有局部大雨或豪雨，台中至台南平地、宜蘭地區及花東山區也有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天受鋒面通過影響，清晨前西半部已出現普遍性的大雨，尤其北部地區及中部山區更有局部豪雨發生，上午這段期間仍是鋒面影響明顯的時候，南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並容易有短時強降雨發生，至於其他地區出現短暫陣雨的機率也偏高。

氣象局預計，中午過後隨著鋒面逐漸離開，各地雨勢將會趨緩，晚上大部分地區的雨都可望停下來，剩下花東及南部地區仍有局部降雨。溫度方面，北部及宜花高溫約27、28度，其他地方則可達31度左右。

氣象局預估，週六、週日（15日、16日）鋒面位於巴士海峽，降雨逐漸減少，週六南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。週日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，14日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，清晨及夜間風速偏弱，污染物易累積，西半部局部地區可達普通等級；馬祖、金門地區為「普通」等級。

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