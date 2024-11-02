發揚「樸仔媽」濟世精神 嘉義朴子古蹟日新醫院將轉型義務診所

嘉義縣縣定古蹟日新醫院將轉型為義務診所。（記者林宜樟攝）

2024/11/02 18:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市日新醫院已有88年歷史，10餘年前原本要拆除，後經搶救，指定為縣定古蹟，地方信仰中心、知名媽祖廟朴子配天宮出資3000萬元買下產權；日新醫院原先規劃修復活化，轉型為醫療文化館，但各界意見分歧，立委蔡易餘服務處昨天邀集配天宮董事會及文化部、嘉義縣府討論，配天宮董事長蔡承宗說，日新醫院將轉型為義務診所，提供弱勢民眾及長者看診免掛號費，發揚「樸仔媽」濟世精神。

日新醫院是前嘉義市長涂醒哲的祖父、朴子第一代西醫師涂爐於1936年所建，行醫期間對貧苦家庭不收分文，受人景仰。醫院為兩層洋樓式建築，融合西式、和式及台灣3種建築型式，是少見的庭院式別墅型西式醫院，2013年所有權人打算拆除醫院建物，將土地賣給建商，地方人士奔走爭取保留，經審議通過指定為縣定古蹟，由配天宮買下保存。

請繼續往下閱讀...

10多年來，日新醫院曾有活化轉型為醫療文化館、咖啡廳構想，但遲未定案；蔡承宗、蔡易餘服務處主任呂文正與文化部文化資產局、嘉義縣文化觀光局、縣衛生局官員昨天一起討論，蔡承宗說，日新醫院地點並非鬧區，轉型文化館或咖啡廳可能淪為蚊子館，恐浪費經費，古蹟活化轉型要有意義，他將推動日新醫院轉型為義務診所，讓弱勢、長者就診免掛號費，若有需要，配天宮還可提供醫療補助。

嘉義縣文觀局文化資產科長張志聰說，日新醫院已完成的修復再利用計畫，原規劃轉型文化館，現在決定轉型為義務診所，需修正計畫，會與配天宮及專家學者討論，重新修正計畫後提報中央。衛生局醫政科長林淑華說，認同古蹟轉型為義務診所的理念，開設診所需考量相關建築物規定，日新醫院為古蹟，歷史悠久，需請配天宮備妥相關建物證明，並尋找醫師擔任診所負責人，衛生局也會盡力協助。

配天宮總幹事丁廣穎說，配天宮秉持媽祖濟世精神，願意負擔義務診所長久營運費用，然而古蹟整修經費估計數千萬元，盼能由政府全額補助。文化部文資局說，依規定中央最高可補助9成經費，尊重地方對古蹟活化的方向，再請縣府及配天宮提報修正後的計畫審查。

配天宮董事長蔡承宗（左）說，日新醫院將轉型為義務診所，發揚媽祖濟世精神。（記者林宜樟攝）

配天宮董事會與文化部、嘉義縣政府官員討論日新醫院活化方向。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法