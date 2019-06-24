鋒面+東北風稍增強 16縣市大雨特報

2019-06-24 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕因鋒面持續影響，氣象局於今凌晨近4點對西半部16縣市發布大雨特報，今（24）日受鋒面及東北風稍增強影響，北部及東北部氣溫稍下降，台灣北部有短暫陣雨或雷雨，降雨仍較為明顯，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，提醒外出記得攜帶雨具，整體而言鋒面結構稍微減弱，降雨強度趨勢比今日略小，雨停的空檔也逐漸增多。

溫度方面，由於降雨影響及東北風稍增強，北部、東北部及東部高溫約26、27度，體感較為舒適，而其他地方在沒有下雨之時，高溫仍可達29至32度左右。

空氣品質部分，今日台灣各地皆有較強降雨發生的機會，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，本週二（25日）鋒面逐漸北抬遠離，但還有些殘餘水氣，且隨著暖濕南風再起，各地仍有間歇性的局部陣雨，天氣再度轉趨悶熱。

週三至週五（26日至28日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生。

週六、下週日（29日、30日）由於暖濕西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 26 24 ~ 28 27 ~ 32 25 ~ 29

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