基隆第二屆特色美食節 中秋連假彩色屋首辦BBQ啤酒趴

2019-06-19 13:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第二屆特色美食節即將登場，今年有美食競賽、美食實境解謎、嚴選漁夫鍋競賽等，中秋節連假9月14日還將首次在正濱漁港彩色屋舉辦BBQ啤酒趴，市長林右昌說，一定畢生難忘，夏天就是要來基隆玩，吃最棒的基隆海鮮。

市府表示，今年特色美食節推出「國際美食競賽」、「美食實境解謎」、「跨界美食交流」、「嚴選漁夫鍋競賽」四大美食推廣活動，率先登場的是6月22日在經國管理暨健康學院的「全國西餐廚藝暨國際技能競賽」，參賽選手須使用鯖魚、白帶魚、鎖管基隆三項特產來完成料理。

7月1日至9月22日期間的「美食實境解謎」，民眾到40間店家消費即可參加抽獎；「跨界美食交流」邀主廚及美食專家演講，還能到台南交流；「嚴選漁夫鍋競賽」於7月23日起至8月30日開放報名，參與票選有機會抽中iPad。詳情可上「基隆特色美食節」官網查詢。

林右昌表示，暑假期間在基隆有非常多與海洋有關的活動，盼藉由美食節創造基隆的獨特風情及味道，也提高基隆的餐飲環境及水準，9月14日在彩色屋登場的港味燒烤啤酒轟趴，更是全台少有的風情，一定畢生難忘，歡迎大家夏天來基隆玩，看見屬於基隆的食力。

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