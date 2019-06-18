法年度主廚操刀 在地食材變身法式佳餚

2019-06-18 21:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2016年獲法國高特米魯評鑑「年度最佳年輕廚師」的主廚多里霍斯（Santiago Torrijos）受邀來台擔任客座主廚，為了明晚在瑞穗春天酒店舉辦的百人晚宴，主廚昨天特別到瑞穗鄉的有機農場參觀，嘗試台灣山蘇、芒果、甜菜根等在地新鮮食材的好滋味，今天將食材透過法國料理手法端上桌！

飯店公關總監趙芝綺說，飯店長期與瑞穗在地的小農合作，訂購新鮮蔬果食材，「食物從產地運到餐桌」都在1小時車程內，希望讓國內外遊客來到瑞穗鄉都能品嚐到最在地、食物里程最近的美食，也讓在地小農多一個銷售通路並增加收益。

旅居法國的主廚多里霍斯來自哥倫比亞，18歲到法國學做菜，2016年曾獲得法國高特米魯（Gault-Millau）評鑑的年度最佳年輕廚師，受天成飯店集團邀請來台擔任客座主廚，明晚將在瑞穗春天酒店舉辦120晚宴，由於席次不多已被預定一空。

為了這場美食盛宴，多里霍斯前天先到瑞穗鄉拜訪小農。多里霍斯說，這趟到台灣感覺最令人驚喜的事就是台灣人的熱情，到農場、菜市場參觀更是收穫豐盛，包括瑞穗鄉宇還地農場的有機玉米，彌勒有機農場的蘆筍、大白菜、牛蕃茄、鴻禧菇、美白菇、甜菜根、龍鬚菜、過貓、花生、半天筍、秋葵、山蘇、黃綠櫛瓜、小黃瓜、菠菜、酢漿草、馬鈴薯、地瓜、蘿蔔等有機蔬菜，以法國菜的手法製作，帶入南美洲的家鄉風味！

比如南美洲獨特的醬料「虎之奶」（leche de tigre），採用在地小農栽培的哈蜜瓜汁、小黃瓜汁、檸檬汁，加入辣椒、薑、蔥白、香菜、香茅、檸檬皮，材料混合均勻，為開胃前菜檸漬海味帶來畫龍點睛的效果；花園農夫沙拉更是使用多達35種有機蔬果，搭配主廚特調南美風味醬汁，讓人驚豔「原來山蘇也可以有異國風味」。

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