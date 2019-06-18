助眠藥物越吃越多還是睡不著？當心藥物依賴！

2019-06-18 09:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕52歲的陳姓婦人在1年多前開始因睡不著、容易驚醒等睡眠問題，就到診所看診領助眠藥物吃，但她並未規律服藥，而是有需要時才吃，甚至當生活壓力變大時，還自行增減助眠藥的份量，後來吃到3顆還是睡不著，經向台北慈濟醫院藥師王平宇諮詢，認為她已經出現濫用藥物情形，提醒患者要修正用藥觀念，並建議她到身心醫學科治療失眠問題。

王平宇說，國外研究指出，約有35%成年人有睡眠問題，其中女性發生率較男性為高；台灣睡眠醫學會統計也指出，有失眠困擾（如入睡困難、睡眠品質不佳、早醒）者比例高達20.2%，即每5個人就有1個人被失眠所困，但如果因為覺得助眠藥物無效而自行增加劑量，易在無形間對藥物產生依賴甚至成癮，進而出現耐藥性、記憶力減退、反彈性失眠或其他戒斷症狀。

王平宇說，或者有些民眾擔心助眠藥物吃太多會影響肝、腎功能，而希望停藥，務必與醫師討論希望停藥的想法，由醫師安排漸進式停藥，或向藥師諮詢停藥的可能風險，切勿自行停藥或隨意服用號稱有助眠成分的保健食品，以免因藥物戒斷症狀、藥品交互作用，更傷身體。

王平宇說，正確使用助眠藥物很重要，他建議民眾，要養成良好作息與睡眠習慣，尤其不能隨意購買或自行服用親友正在使用的助眠藥物；就診時需跟醫師說清楚身體狀況，切勿重複就醫；清楚了解藥物的使用方法、注意事項、保存期限等藥袋資訊；如有用藥疑問需與醫師、藥師討論。

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