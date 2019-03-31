國人年吞9億顆安眠藥 可環島12圈

2019-03-31

逾400萬人依賴藥物入睡

記者林惠琴、吳亮儀／專題報導

日前某衛生所遭爆疑藉著開立管制的安眠鎮靜藥品，賺進大把獎金，間接凸顯國人依賴藥物入眠的嚴重現象。衛福部健保署統計，國內一年安眠鎮靜藥品有超過四百萬人使用，去年用量更首度突破九億顆，約可環島十二圈，相當驚人！

北醫大呼吸治療系副教授劉文德指出，目前「睡眠障礙」可經填寫「匹茲堡睡眠品質量表」，透過多久入睡、半夜醒來幾次、有無需要藥物助眠等資訊了解。

台灣睡眠醫學學會二○一七年調查發現，國人平均睡眠為工作日六．八六小時、假日七．五一小時，慢性失眠盛行率十一．三％，平均每十人就有一人失眠。

用量增 去年健保給付近21億

失眠嚴重也推升安眠鎮靜藥品用量，健保署專委黃兆杰表示，近三年國內使用人數從四一一．七萬人成長至四二六．五萬人，去年一般錠劑膠囊劑用量更是近九．一八億顆，若以每顆一．五公分計算，長度約可環島十二圈，健保給付二十．九億元。

黃兆杰說明，去年門診開立安眠鎮靜藥品以精神科占三十三％、家醫科十二％、內科十％最多，其他尚有心臟血管內科、神經科、骨科等。

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨推估，民眾安眠鎮靜藥品用量高與就醫習慣有關，醫師找出病因卻沒給藥，患者就覺得沒有被治療，要求開立一些助眠藥物，甚至有些人拿藥提供給其他有需要的親友服用，均是可能原因。

國人用藥量高 與就醫習慣有關

林嘉謨指出，老年人代謝功能通常較弱，對藥品負荷能力較差，一不小心就恐過量，且安眠藥服用過量會導致嗜睡、吞嚥功能變遲緩容易嗆到，反而可能因此影響睡眠品質。

林嘉謨分享曾碰過特殊個案，一例六十幾歲女性是重度安眠藥使用者，睡到一半出現夢遊副作用，結果暴食抓到東西就狂吃，還有一次不慎將清潔劑吞下肚，引發肺炎，緊急送醫住院快一個月；另一例六十幾歲女性，至少兩次因安眠藥服用過量插管急救，兩人經過醫療團隊評估、接受治療改善睡眠後，才未再發生類似事件。

劉文德強調，很多上班族睡不好多與精神壓力有關，必須釐清壓力來源，五十幾歲民眾有輕微睡眠問題「是正常的」，只要白天精神不錯、不會昏沉想睡覺就行。

2016-2018年國內 安眠鎮靜藥品使用情形

醫師指出，要提高睡眠品質，最好養成定期運動習慣、保持理想體重；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

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