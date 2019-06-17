台鐵調薪半年沒下文 產工發函政院盼：別再有下個普悠瑪

2019-06-17 11:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵員工調薪沒著落，新人離職率達3成。台鐵產業工會今召開記者會表示將發函行政院，要求行政院長蘇貞昌具體回應調薪實質訴求，別讓人才持續流失、普悠瑪慘劇重演。台鐵目前則暫無回應。

台鐵產工表示，去年普悠瑪慘劇發生後，考量台鐵人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才，去年12月12日，接任台鐵局長滿半個月的張政源表示，將為員工調薪1到2萬，且行政院支持提升待遇，並由行政院台鐵大體檢小組研議；如今過了半年，調薪方案完全沒有下文，直接跳票，工會甚至不知道這1到2萬是否回饋在基層員工身上。

台鐵產工表示，行政院長蘇貞昌院長曾在今年6月鐵路節表示要人給人、要錢給錢，但最後的結果，竟然是行政院所核定已經積欠2年的加班費，今年鐵路特考招考名額更是歷年最少。台鐵員工長久在薪資低廉，勞動條件不佳的狀況下，新人1年內的離職率高達3成，人力一直無法補足，技術出現嚴重斷層。

台鐵產工要問，從去年就開始研議的調薪，何時才能夠兌現、留住人才？工會懷疑，是不是普悠瑪事件的新聞關注度下降後，行車安全、人力的補充、員工待遇，甚至台鐵改革就可以被忘記？會不會又有旅客不幸坐上死亡列車？

台鐵產工表示，今天將發函政院，要求具體回覆調薪實質內容與時程，以利補充人力，降低離職率，確保行車安全。

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