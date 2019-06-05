台鐵走過132年 蘇貞昌：全力支持各項需求

2019-06-05 13:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今舉辦132週年鐵路節慶祝大會，行政院長蘇貞昌出席致詞時表示，132年是靠一個一個號誌、一次一次行車、一張一張的票累積起來，所以他特別前來向台鐵人致敬與感謝；同時也說，每天平均60萬人次搭乘台鐵，每張車票都代表乘客對台鐵的信任，所以當交通部簽公文上來，說台鐵要與時俱進、要改善基礎建設，他都全額照准；當局長說要增加人力，他也都全額照准，要錢給錢、要人給人、要改就改，他希望台鐵能有好將來。

蘇貞昌表示，他大學時期常要從台北搭車回屏東，一坐就是13個小時，很多聚合分離都在火車站發生，有一首非常風靡的台語歌「車站」，就是寫出台灣人與台鐵的關係。另外，台鐵便當之所以受歡迎，就是因為民眾會懷念過去那段辛苦成長的過程。蘇貞昌說，台灣發展及民眾成長過程都離不開台鐵，希望台鐵能夠更努力與時俱進、迎上時代，只2要台鐵把本業做好，副業自然就會好。

台鐵局長張政源表示，確保行車與營運安全是台鐵最重要的核心價值，去年普悠瑪事故後，感謝行政院第一時間就成立調查小組、總體檢小組，透過全面性檢討，找出問題核心並提出因應對策，提供台鐵144項改善措施作為未來改進參考；同時也感謝事故期間16個公益團體協助救難。

張政源說，去年已成立營運安全處，專責專人替台鐵行車營運安全把關，並陸續修訂運轉規章、檢討標準作業程序、落實員工教育訓練、全面啟動車輛保養維修等；現在也已陸續完成普悠瑪號18編組主風泵整修、ATP遠端監控系統接線及優化工程，今年5月更啟用安全管理系統，讓未來可系統化盤點台鐵安全工作，逐項列管、改善並滾動檢討。人力增補方面，行政院核定2818人，去年1907人已逐步到位，行政院更同意將109年人力，可提前至108年增補，相信人力逐步到位後jo3其解台鐵人力失衡問題。

現在每天有逾60萬人次搭乘台鐵，且今年2月7日單日旅運量更達93萬，突破132年以來新高紀錄；且后里、潮州、員林、大甲、白沙屯等車站，今年都因為台灣燈會、台中花博、媽祖遶境等活動，創下旅客人次新紀錄。張政源表示，除要感謝社會大眾對台鐵的支持外，也要謝謝台鐵1.4萬名員工，大家堅守工作崗位，犧牲連續假期來服務民眾，這種犧牲奉獻的精神，就是台鐵文化的根本。

除本業工作之外，張政源說台鐵推企業化經營也很重要，今年已陸續成立台鐵資產中心、副業營運中心，專責處理台鐵資展開發，及拓展鐵路旅遊、文創商品、便當等業務收入，期望能讓附屬業務營收倍增，從現在1年46億，113年能達到92億。

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