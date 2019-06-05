韓國瑜花蓮造勢傳民眾買不到車票 台鐵：可多利用站票

2019-06-05 12:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜6月8日將前往花蓮造勢，不過剛好碰上端午節連續假期，許多韓粉都訂不到車票，對於是否會要求台鐵再加開班次，及政治人物辦活動是否還是要考量一下民生需求，交通部長林佳龍表示，台鐵連續假期間本來就會加開班次，至於辦活動在這民主時代就是大家的自由，只要把資訊充分呈現給大家即可。台鐵局則回應，現在新自強號每列次當天都有開放120個站票，沒搶到車票民眾，當天可赴車站現場購買站票。

林佳龍表示，現在台鐵票務系統很透明，且連假車票本來就比較難訂，但還是要提醒民眾連假出門多搭乘大眾運輸；另外，也提醒要開車民眾，可選擇車潮較不密集的時段再上路。

對於民眾週六要去花蓮參加造勢活動買不到車票，台鐵局表示，端午連假車票早在韓國瑜宣布要前往花蓮造勢前就已開賣，尖峰時段台北前往花蓮的自強號本就幾乎已客滿，且據了解要參加造勢的多會包遊覽車，目前台鐵運能已經相當緊繃，暫無規畫加開列車。另外，提醒民眾，現在普悠瑪號每列次均有開放120個站票，於乘車當日車站現場販售，有需求民眾也可多加利用。

另外，針對高鐵延伸宜蘭曾於民國90年研究後認為不可行，現在為何要再起評估，林佳龍表示，高鐵現在扮演角色串連南北，交通部也在評估往屏東延伸，現在往宜蘭方面交通部也開始來研議，因為宜蘭－台北這段往來人口相當多，且延伸對未來宜花東觀光旅遊非常重要，但現在還在評估階段。

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