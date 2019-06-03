端午節連假遇韓花蓮造勢 北市議員喊話：韓粉先訂票

2019-06-03 12:29

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜本周六將於花蓮東大門夜市辦造勢，身兼韓造勢活動主持群的台北市議員王鴻薇等人今開記者會，指目前預估將有5萬人；由於東大門夜市今凌大火燒毀數十攤，王也指場地會盡快整理，不影響周六造勢活動。由於周六又逢端午節連假，花東火車一位難求，現場的北市議員戴錫欽也呼籲加掛列車疏散人潮。

王鴻薇坦言，花蓮交通不便，逢端午連假很多民眾早訂票，呼籲參加6月8日花蓮造勢的韓粉，可以現在開始訂票，有很多支持者已給她看火車票，說造勢絕對不能更改時間。戴錫欽表示，如果會造成擁擠，先致上歉意，但呼籲台鐵如果民眾訂票踴躍，可在允許範圍內加掛列車，疏散人潮，讓大家很順利到達目標。

北市議員王欣儀則表示，北部地區朋友擔心買不到車票，若時間充裕可以早一天出發，也不妨做國道客運至宜蘭羅東，再從羅東火車站搭火車到花蓮，該路線區間車會多一點，也許是比較好方式。

新北市議員唐慧琳更打預防針說，希望不要因為這場活動，有人故意抹黑造勢活動卡花東鄉親返鄉，她也相信這是可預期未來操作；另外，有些選區鄉親訂不到票，安排遊覽車前去，是要收費，呼籲外界不要做文章稱招待賄選、走路工。

對於今晨東大門夜市惡火，戴錫欽則說，「我們不願做過多聯想，但從韓國瑜就任市長以來，包括去年九合一大選、出訪行程，真的是意外連連」，呼籲所有惡意中傷、惡意抹黑、扭曲的人，適可而止可，這就是韓粉挺韓選2020的聚會，如要指控請拿出具體證據，如果沒有，請大家健康心態看這場聚會，呼籲大家在為中華民國加油、為韓國瑜加油。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法