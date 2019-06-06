普悠瑪罹難者每人賠償1570萬 創國內交通事故史新高

2019-06-06 20:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故造成18死、287人傷，對於罹難者家屬的賠償金額，台鐵局最早提出1075萬元，並未被接受；交通部長林佳龍1月24日與家屬進行懇談會時，提出1320萬元，做為與家屬賠償討論的基準，經過近4個月協調，雙方仍無共識。台鐵局再提出將每位罹難者的保險金250萬元，全都賠償給家屬，等於每位罹難者的賠償金額提升至1570萬元，超越復興航空空難時的1490萬元賠償金，創下國內交通事故賠償金新高，不過至今家屬仍未接受。

為了避免台鐵因為發生死傷事故，造成營運困難，一直以來都有投保相關責任保險。台鐵局說，普悠瑪事故發生後，認為事故是自身錯誤導致，決定將原本保險賠償給台鐵局的每位罹難者250萬元，全都給罹難者家屬；該案於今年5月14日獲交通部批准後，台鐵局隨即於5月16日開始再與罹難者家屬商談。

據了解，台鐵局官員已與所有罹難者家屬接觸過，不過，家屬仍期待有更高的賠償金，要再加80萬元。台鐵局說，雖然私下有許多罹難者家屬表達願意接受新賠償金額，不過受於群眾壓力，至今尚未有罹難者家屬願意和解。

傷者方面，台鐵局說，已與37人達成和解，104人已經送資料準備和解，其餘傷者台鐵局尚在努力中。

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