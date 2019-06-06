普悠瑪事故主因 檢方：司機關閉ATP、超速行駛致翻車

2019-06-06 13:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵6432次普悠瑪出軌事故，造成18死、298人輕重傷，宜蘭地檢署組成專案小組偵辦，經7個多月調查，認為事故肇因為司機不當隔離列車自動防護系統（ATP）、超速行駛事故路段，導致列車翻覆，今依過失致死罪嫌起訴司機尤振仲。

由於普悠瑪列車採購至事故發生後，ATP均未與調度中心遠端連線，檢方認為，當時擔任普悠瑪試車小組的柳姓前台鐵機務處副處長、前台鐵綜合調度所吳姓所長，在列車驗收過程涉有過失，兩人一併依過失致死罪起訴。

普悠瑪列車去年10月21日下午2點49分從樹林站發車，終點為花蓮；檢方調查，列車下午4點17分時，行經大里與大溪站之間，違反台鐵規定擅自關閉ATP，使列車失去自動保護功能，尤不僅未通報，也未依規定於下一站啟動，錯過重新啟動ATP機會。

檢方勘驗當時列車電磁紀錄，發現列車4點44分從羅東站發車，尤振仲就將電門把手拉至140公里電位，未依照新馬路段75公里速限行駛。

檢方指出，尤因為不當隔離ATP，違反台鐵行車實施要點，不得任意停用ATP規定，且未向上通報行車調度員，導致列車以超速近2倍時速，通過事故路段，是釀成整件重大事故的主因。

台鐵1999年耗資30億元建置ATP系統，為了防範司機自行關閉ATP，還斥資上千萬建立遠端監視系統。

檢方調查，台鐵雖在普悠瑪採購規範裡，規定要有遠端監視ATP功能，但在驗收過程中，柳男卻未將遠端監視系統列入驗收測試程序，導致台鐵無法檢驗製造商日本車輛交付的車輛，ATP遠端系統其實未連接乾接點且未作動。

至於吳男，擔任試車小組成員時，未注意到該系統並未作動，且在測試檢討、試運轉前置作業等各檢討會議中，都未將ATP遠端監視系統是否合乎列車購車規範，列入缺失改善項目。

檢方調閱普悠瑪採購至今所有資料，還發現從2012年至案發前，司機員線上通報共有600餘筆ATP故障紀錄，但調度台卻對ATP遠端監視系統未因此發出警示聲響失誤，從未聞問，使得系統形同虛設，造成本件重大傷亡。

檢方認為，柳男、吳男兩人管理ATP遠端監視系統，明顯存有過失，因此依過失致死罪嫌起訴；不過勘驗台鐵採購、驗收相關人員金流、信用卡資料、三等親親屬往來紀錄、不動產、動產資料，無不法金流，與貪瀆無涉結案。

至於前台鐵局長鹿潔身、周永暉、范植谷，以及事故當時的行車調度員、檢查員等16人；檢方表示，調度員無預見事故可能性，且已採取協助措施，檢查員也告知司機如何排除異常，與超速肇因無涉，基於分層負責，上述16人不起訴處分。

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