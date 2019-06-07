普悠瑪營運6年 乘客暴露高風險

2019-06-07

ATP遠端監視系統沒作用 檢方怒斥台鐵

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪事故偵結，宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭將矛頭指向台鐵，直指普悠瑪營運六年來，司機關閉ATP或超速，沒人能掌控，乘客暴露在高度風險中。

江貞諭表示，台鐵斥資卅億元，在一九九九年完成ATP系統建置，只要系統正常運作，無論司機員怎樣拉電門，都無法超過設定值，甚至還能夠強制煞停，最後卻未發揮預期效用。

江貞諭舉二○○七年宜蘭大里站發生的列車對撞事故為例，當時的大里事件也是司機擅自關閉ATP，造成五人死亡、十七人受傷，事後台鐵為防範事故，斥資上千萬建立ATP遠端監視系統，讓調度員可直接查看列車ATP啟閉狀況，但去年十月仍發生普悠瑪新馬站翻覆意外。

普悠瑪事故發生後，檢方調閱台鐵普悠瑪招標、保固、保養等上千筆資料，發現採購合約已規定建置ATP遠端監視系統，問題癥結點出在「測試跟驗收」。

江貞諭質疑，普悠瑪採購案的測試在日本、台灣兩地舉行，日本出場測試時，ATP乾接點就沒接上，而台灣整備測試階段，契約明定應檢測所有電信訊號是否相容，整備測試時卻未驗出來。「台鐵有責任在驗收時把問題找出來，卻沒有。」

台鐵測試跟驗收 都有問題

江貞諭抨擊台鐵，普悠瑪營運五、六年來，任由乘客暴露在ATP遠端監視系統沒有發揮功能的巨大風險中，若有司機員關閉ATP或是超速，沒有人能掌控。

至於行駛途中，司機尤振仲通報列車總風缸壓力異常，讓列車動力無法提升，承辦檢察官林禹宏解釋，風缸壓力不足，基於保護列車安全，只會讓列車減速、停止，不會讓列車超速，只要將風泵鍵復位，就能排除異常。

尤振仲發車前、停靠時，沒有適當排除異常，卻關閉ATP，從羅東站發車後，將電門把手拉至一百四十公里位置，加上ATP遠端監視系統未建立，終導致事故發生。

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