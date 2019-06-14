一夜大雨 新埔清水里400頭豬受困面臨斷糧

2019-06-14 19:20

［記者黃美珠／新埔報導］昨晚的大雨在新竹縣新埔鎮清水里境內的順向坡發生多處崩塌災害，其中在6鄰一處養豬場的連外道路液化嚴重，不僅造成高壓電桿倒塌，車輛無法通行，裡頭400頭的大小豬隻還有「斷糧」之虞，一旁的乳牛場也因為強大的土壓而被推倒好幾根鋼梁支架。

鎮長林保祿一度想請求國軍支援運送飼料救豬命，但沒想到路面液化嚴重到連人步行通過都危機四伏，稍有不慎掉入泥沼就如同掉進流沙般難以自拔，只好先請台電緊急斷電，避免倒塌的高壓電桿另生意外，未來如何搶救，將等下週一會同縣府現勘後決定。

清水里長劉春英說，養豬場是當地里民魏娘福、劉姮萱夫婦的，連外道路路基早就被掏空，直到5月18日第1次發生崩塌，造成聯結車翻落大家才警覺到。

新埔鎮長林保祿說，他為了安全和養豬戶的生計考慮打算儘速復舊，但因道路用戶只有養豬戶1戶，為免發生「圖利」爭議，公所呈報縣府後敲定下週一要會勘釐清，但沒想到昨夜大雨就讓這條道路塌陷得更慘，今天一早就聽說無法通車了。

他擔心400頭用餿水摻飼料飼養的豬隻恐有斷糧之虞，一度想請國軍幫忙送飼料進去，不料實勘後發現土壤液化程度連人走過都很危險而作罷。同時擔心倒塌的高壓電桿另生意外，請公所立刻通知台電先行斷電。

另外，該里14鄰不到4公尺寬的連外道路，也有2、30公尺長路面整個被崩落的土石、竹林雜木等掩埋，人要通過必須冒險站在路外的護坡駁坎上，學走鋼索般，傍著駁坎外的雜樹慢慢移動腳步，邊走還要邊閃身旁掩埋掉路面的土石和樹木，並豎著耳朵仔細聆聽山壁動靜，就怕萬一又有土石要崩落得立刻就地找掩護。

劉春英說，這裡有2、3戶民家受困，受困者中不僅有中風臥病的80幾歲長輩，年輕人今天還因此無法外出上班。

林保祿獲悉除了詳細確認受困的里民楊盛生有無可能斷炊，也馬上指示公所相關單位調足機具今天立刻就搶通。

林保祿說，昨夜的大雨在新埔少說造成2、30處的災害，主要集中在照門、清水、新北里等靠山地區，且多是順向坡的崩塌，所幸沒有人員受傷。他將請相關課室會同里長共同確認災害點，呈報縣府，向水保局等有關單位爭取補助進行整治。

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