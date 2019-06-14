一夜大雨 新埔清水里400頭豬受困面臨斷糧
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這波梅雨鋒面造成新竹縣新埔鎮清水里等山區多處順向坡出現崩塌災情，有些如圖還是過去就整治過的「老災區」。（記者黃美珠攝）

這波梅雨鋒面造成新竹縣新埔鎮清水里等山區多處順向坡出現崩塌災情，有些如圖還是過去就整治過的「老災區」。（記者黃美珠攝）

2019-06-14 19:20

［記者黃美珠／新埔報導］昨晚的大雨在新竹縣新埔鎮清水里境內的順向坡發生多處崩塌災害，其中在6鄰一處養豬場的連外道路液化嚴重，不僅造成高壓電桿倒塌，車輛無法通行，裡頭400頭的大小豬隻還有「斷糧」之虞，一旁的乳牛場也因為強大的土壓而被推倒好幾根鋼梁支架。

鎮長林保祿一度想請求國軍支援運送飼料救豬命，但沒想到路面液化嚴重到連人步行通過都危機四伏，稍有不慎掉入泥沼就如同掉進流沙般難以自拔，只好先請台電緊急斷電，避免倒塌的高壓電桿另生意外，未來如何搶救，將等下週一會同縣府現勘後決定。

清水里長劉春英說，養豬場是當地里民魏娘福、劉姮萱夫婦的，連外道路路基早就被掏空，直到5月18日第1次發生崩塌，造成聯結車翻落大家才警覺到。

新埔鎮長林保祿說，他為了安全和養豬戶的生計考慮打算儘速復舊，但因道路用戶只有養豬戶1戶，為免發生「圖利」爭議，公所呈報縣府後敲定下週一要會勘釐清，但沒想到昨夜大雨就讓這條道路塌陷得更慘，今天一早就聽說無法通車了。

他擔心400頭用餿水摻飼料飼養的豬隻恐有斷糧之虞，一度想請國軍幫忙送飼料進去，不料實勘後發現土壤液化程度連人走過都很危險而作罷。同時擔心倒塌的高壓電桿另生意外，請公所立刻通知台電先行斷電。

另外，該里14鄰不到4公尺寬的連外道路，也有2、30公尺長路面整個被崩落的土石、竹林雜木等掩埋，人要通過必須冒險站在路外的護坡駁坎上，學走鋼索般，傍著駁坎外的雜樹慢慢移動腳步，邊走還要邊閃身旁掩埋掉路面的土石和樹木，並豎著耳朵仔細聆聽山壁動靜，就怕萬一又有土石要崩落得立刻就地找掩護。

劉春英說，這裡有2、3戶民家受困，受困者中不僅有中風臥病的80幾歲長輩，年輕人今天還因此無法外出上班。

林保祿獲悉除了詳細確認受困的里民楊盛生有無可能斷炊，也馬上指示公所相關單位調足機具今天立刻就搶通。

林保祿說，昨夜的大雨在新埔少說造成2、30處的災害，主要集中在照門、清水、新北里等靠山地區，且多是順向坡的崩塌，所幸沒有人員受傷。他將請相關課室會同里長共同確認災害點，呈報縣府，向水保局等有關單位爭取補助進行整治。

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  • 圖左房舍就是連外道路崩斷的養豬場，圖右下就是被強大土壓壓倒支撐鋼梁的乳牛戶。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣新埔鎮清水里14鄰的連外道路整個被土石流掩埋，鎮長林保祿（前）發現受困居民要外出，就得學白上衣男子冒險像走鋼索般，沿著路外駁坎慢慢移動腳步。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣新埔鎮長林保祿（右2）跟清水里里長劉春英（左2）勘災，詳細詢問養豬戶劉姮萱（左）目前400隻豬隻的飼料還可以撐多久？（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣新埔鎮清水里6鄰養豬戶連外道路液化嚴重，今天完全崩斷，造成高壓電桿和路燈倒塌，圖右的乳牛場也被強大的土壓壓倒部分鋼梁支架。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣新埔鎮清水里6鄰養豬場連外道路5月18日首次崩塌狀況，造成1輛聯結車翻落路下的乳牛場旁。（圖由林保祿提供）（記者黃美珠攝）

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