BMW男不聽勸 硬闖淹水地下道險滅頂

2019-06-14 17:21

〔記者廖雪茹／竹市報導〕新竹市今天凌晨下起滂沱大雨，包括太原街、元培街及全中興等多處地下道，都一度因嚴重淹水而封閉；其中，元培街地下道因積水120公分以上，預警系統已放下柵欄，但一名駕駛白色BMW名車的男子卻不理會現場警方的勸阻，仍執意闖入，結果車子拋錨險些滅頂，經警消破窗搶救，男子和女乘客才順利逃出。

市府消防局表示，延平路一段有兩戶民宅積水，明湖路也有一民宅遭土石流入侵，所幸皆無人員受傷。另大湖路發生路面邊坡土石滑落，一度造成單向通行。

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