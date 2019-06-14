雨襲新埔！土石掩埋文山國小前道路 師生上學險象環生

2019-06-14 18:57

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣國校街底、文山國小大門旁山溝疑因「斷頭」且缺乏管理，近年只要大雨過後，泥漿及碗口大礫石就隨山洪沖刷而下，掩埋國校街路面，讓文山國小師生及家長難於通行，搶過的機車常有打滑「犁田」危險，汽車底盤則也面臨200公尺長「石刑」凌遲。

當地文山自救會會長葉清益說，這是幾10年的老問題，只是之前都是黃泥水淹國校路，近年開始挾帶大量土石，猶如土石流般，造成當地10多戶居民和文山國小師生及家長的困擾。

他說，原本有關單位在山溝處做攔砂壩攔截礫石，但長久沒疏濬，礫石早堆平了壩頂。昨晚的大雨，讓山洪沖開攔沙壩堆積的半邊礫石，全部朝地勢低窪的國校街傾瀉而來。

今天清晨6點多，急著送小孩上學的文山國小家長首當其衝，車子才轉入國校街，發現整個路面厚厚的一層黃泥，還有樹枝、枯木及最大如碗口粗的礫石，一路綿延整條路面，往校門口的方向去，約有200公尺長。接著要出門上班的當地住戶也發現寸步難行。

葉清益說，位於台地上的文山國小，大門右側有條「斷頭山溝」，分流犁頭山頂往下的水脈，只是盡頭處突然「斷頭」，出現民宅和國校街，沒有其他集水管道。國校街的路面排水設計只是一般的道路排水陰井，或可消化一般道路積水，但無法消化山溝暴雨後瞬間沖下來的山洪，國校街因此淹水。平時看不出問題所在，一碰到颱風或大雨，只要一夜山溝水暴漲，就暴露了排洪問題。

葉清益認為，有必要在山溝盡頭、民宅前就規劃比較完善的排水路，把山溝洪水導往地勢較低的118號縣道方向，最後集水排入鳳山溪。

新埔鎮長林保祿說，今天上班後獲悉立刻派出清潔隊清淤，先求治標搶通，治本的方法，他將呈報到縣府等相關單位會勘共商。

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