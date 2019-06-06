這插圖登「辣台妹」IG 11歲小畫家：像中樂透

2019-06-06 20:21

〔記者王捷／台南報導〕台南11歲的小畫家「潤餅」因為畫了總統蔡英文的畫像，接到總統府的回函相當開心，沒想到今天下午下課後傳來二度驚喜，潤餅的外婆跟她說，她的作品被蔡英文放到IG上，讓她覺得今天超級無敵開心，全家都像中樂透一樣，連潤餅媽都感嘆，以前追星寫信、畫畫給偶像從來沒收過一次回信，覺得潤餅的作品被重視感覺很棒。

小畫家潤餅因為忘了把英文課本帶回家複習，與潤餅媽吵架，賭氣下畫了「英文」，潤餅媽覺得女兒筆下的總統蔡英文很可愛，因此寄到了總統府表達支持，本報獨家報導後，潤餅接到很多粉絲的訊息，也有很多粉絲吵著要她畫「用愛發電」，潤餅也用作品來回答粉絲。

潤餅一個晚上多了100多位粉絲，也在適應有可能發生的麻煩，外婆也很擔心她，希望潤餅能專心畫畫，不要太關心政治，但她想到再過幾年要繳稅、養國家的就是9年級生，而且國小五年級的課本也有提到公民權利與義務，雖然潤餅還沒有選舉權，但是她說她有思考與分辨的自由。

今天下午潤餅下課，外婆帶給她二度驚喜，告訴她總統蔡英文將她的作品放在ig上，讓她覺得自己的作品能受到總統重視很開心，潤餅媽看到潤餅也有點感嘆，說潤餅媽年輕時追星都石沉大海，現在連總統都願意回信了，感覺時代真的不一樣。

蔡英文Instagram貼文：

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