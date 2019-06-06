台中醫界挺英 李茂盛：百萬英粉對抗60萬韓粉必勝

2019-06-06 18:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市小英之友會理事長、國策顧問、不孕症權威李茂盛召開台中市醫療界挺英記者會，他國，全國各縣市都有小英之友會，人數破百萬，有百萬英粉、英派，力抗60萬的韓粉，絕對勝選，賴清德即使初選勝出，也難以整合小英之友會的百萬英粉。

李茂盛說，觀察近期民進黨內外的民調，強調蔡英文在初選會勝出，賴清德應等選完再尋共識，而且也會面臨整合難度，光是各地的小英之友會，就無法整合，英派、英粉堅固不容被侵蝕，英粉人數破百萬，英粉對抗韓粉是很大的力量，就像郭台銘郭粉要整合韓粉，很難，能不能成是變數。

而且英粉幾乎不是民進黨員，民進黨如何整合英粉，非常困難，英粉要不要遵祟，就像韓粉不挺郭台銘，民進黨難以用黨中央處理，這是賴清德要思考的問題，就如韓粉有60萬人，吳敦義已「剉咧等！」

李茂盛也強調，總統候選人應由現任者優先，縣市長都有優先了，總統竟沒有優先權？如果蔡英文被打敗，以後台灣總統都不敢改革，想連任就會被黨內同志砍掉。

李茂盛說，台灣未來看不到像蔡英文這樣第一任就勇於改革的總統，改革軍公教年金一定受到反對黨和軍公教大力反撲，但蔡英文早就知道了，我們認為要考慮，但她說，「我今天不改，沒有任何一個總統敢改」，卻沒料想到這樣的改革時，居然有黨內同志競爭，這是她料想不到。李茂盛說，蔡英文曾告訴我，「民進黨應該不會出現這種人」，今天出現了，讓我們很意外。

李茂盛也舉例，馬英九要下任時也要年金改革，但反對力量太大，要做卻沒做。

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