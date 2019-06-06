賴清德彰化拜票 自信喊出「清流一定勝韓流」

2019-06-06 12:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨總統黨內初選參選人賴清德今天上午到彰化縣拜票，他今天再次強調只有他能贏過韓國瑜，另外他還向柯粉招手，他說，選總統是選一個更能顧主權的人，他比柯文哲更堅定台灣立場。

賴清德說，民進黨的黨內初選民調牽涉4個人，分別是他和蔡英文以及柯文哲、韓國瑜，只有他能勝過韓國瑜，「清流一定勝韓流」，他還說，他的能力比台北市長柯文哲強，選總統是選一個堅定台灣立場的人，他和柯文哲比，他更堅持台灣本土路線，對台灣主權的堅持絕對沒有打折，黨內初選是選一個最有可能贏韓國瑜、柯文哲的人，他是贏韓國瑜的不二人選，若跟柯文哲比，他更有能力守護台灣。

賴清德今天到彰化縣溪湖果菜市場拜票，再到大村鄉拜訪企業人士，並到慈雲寺參香。

在慈雲寺時，他向支持者喊話，台灣的處境非常艱難，中國國家主席習近平在今年1月提到「九二共識」並無「一中各表」的空間，這也就表示台灣只有一條路，就是跟香港、澳門一樣走向「一國兩制」，問題是台灣早已是主權獨立的國家，我們絕對不犧牲自己的主權，更不會犧牲自己的民主，所以這場總統選舉的意義就是反對併吞、反對「一國兩制」。

賴清德表示，影響台灣的另一重大因素就是中美貿易大戰，這段時間他拜訪過多位企業人士，這些企業人士都向他說，最近訂單突然爆增，原因是美國商人下在中國的訂單都轉來台灣，迎接台商回流，政府現階段一定要做好準備，他若當選總統一定以「拚經濟」為優先，歡迎台商回台擴廠，投資增加，創造就業機會，薪水自然提升。

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