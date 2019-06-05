年輕人發起「助英台」行動 籲端午回家拉長輩票

2019-06-05 16:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離民進黨初選民調只剩5天，近百名「挺英」年輕人透過網路串連的方式，集結在民進黨中央黨部門口外，響應「助英台」行動，呼籲全台灣支持總統蔡英文的年輕朋友，利用周末端午連假，回家請長輩挺小英，務必在6/10-6/14接到民調電話時，表態唯一支持蔡英文。

現場聚集了許多年輕人，由台北市議員吳沛憶擔任活動主持人。大家以「助英台」當作行動代號，拿著「小英包高中」以及「甜辣醬」手舉牌，高喊「助小英護台灣，唯一支持蔡英文」，他們認為蔡英文不計代價，兌現改革承諾，成功做到年金改革、司法改革，甚至加薪減稅，讓台灣變得更好更幸福。

長期發聲挺蔡英文的網紅，焦糖哥哥陳嘉行也到場支持，他表示蔡英文扛起謾罵完成年金改革，就連發財市長也否認要改回來，「可見就連他也知道蔡英文做對了！」他也提到，不論是轉型正義、司法改革，小英都兌現承諾，大家要團結支持她。

現場一位就讀大學法律系的高同學也表示，蔡英文扛起年金改革，讓國際共同發聲挺台灣加入WHA，遇到軍機干擾則堅定維護國家安全，「蔡英文安內攘外，沒有人比她更適合當總統」。另外一位上班族張小姐則說，自己剛出社會，今年也不用繳稅，加薪減稅的政策讓她非常有感，2020總統唯一支持有執行力的蔡英文。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法