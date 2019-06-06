台美事務會揭牌 總統：為台美關係立下新里程碑

2019-06-06 14:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕「北美事務協調委員會（簡稱北協）」正名為「台灣美國事務委員會（簡稱台美會）」，今天正式揭牌。總統蔡英文表示，這是以實際行動為台美關係創下新的里程碑，將繼續穩健推動台美關係，推動更自由開放的印太區域。

外交部5月底時宣布，我國負責處理對美事務代表機構「北協」正名為「台美會」，是「台灣」和「美國」首次對等放入事務機構名稱。

外交部今天在「台美會」舉辦揭牌典禮，總統蔡英文、國安會秘書長李大維、行政院政委羅秉成、外交部長吳釗燮、台灣美國事務委員會主委林良蓉、立法院外交國防委員會召委王定宇與美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人均出席，酈英傑更特別以中文致詞，紀念此特別時刻。

蔡英文致詞表示，今天很高興和大家一起見證，從今天開始北協改名揭牌為「台灣美國事務委員會」，在台灣關係法立法40週年這年，透過雙方累積互信、默契，以實際行動為台美關係創下新的里程碑。

蔡英文說，回顧40年前，1979年美國成立美國在台協會，作為執行美國政府跟台灣政府相關事務代表機構，同一年台灣也設立北協作為對口。不管是40年前或現在，雙方以務實態度面對困境，歷史將站在堅守價值的那邊，「比40年前更加緊密」，成為印太地區一股完善力量。

蔡英文也提到今年和美國友人一起慶祝AIT成立40週年內湖新館落成，正如在新館啟用典禮上所說，在瞬息萬變世界中少數不變的事情之一，就是台灣對印太地區穩定安全承諾不變，「民主對台灣來說不是口號」，而是人民生活方式、維護基本尊嚴價值。

而基於對價值的承諾，蔡總統強調，會確保台美關係穩健前進，推動更自由開放的印太區域，今天很高興有這麼多美國友人一起參與重要時刻，期待未來一起努力，在歷史進程中捍衛民主價值，在印太區域扮演更重要角色。

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