助小英保台灣 台中百工百業高喊：「助英台」！

2019-06-01 18:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市小英之會今天舉行百工百業力挺小英茶會，共成立150個後援會，力挺蔡英文代表民進黨參選總統，理事長李茂盛說，小英面臨初選的困境，為了維護台灣主權，因此要「助英台」，要大家電話民調時在家守著電話，支持蔡英文連任總統。

台中市小英之友會今天舉行「台中市百工百業力挺小英後援會」成立茶會，眾人高喊「助小英，保台灣」，行動代號「助英台」。

不過，民進黨初選方式甫定，先前雙方為初選的方式的產生的爭議，幾乎讓黨內分裂，因此台中市小英之友會的挺英茶會的活動「非常敏感」，今天到場表態支持小英的檯面上政治人員，只有市議員謝明源，他同時也是中執委，謝明源非常明確地說，「我是挺英派」。

台中市小英之友會成立了150個後援會，今天到場約有200多人，都是後援會的會長及幹部，小英之友會的百工百業約有4、5萬多位企業主，可影響約有30至40萬員工。

台中市小英之友會理事長李茂盛說，會舉辦這個活動，是因為小英面臨到初選的困境，在2016年小英選總統一開始有一些困難，台中市小英之會成立百工百業後援會，支持蔡英文選總統，拉高小英的氣勢。也讓小英順利當選，但此次面臨最困難的時候，可能連初選能不能通過都是未定之數。

李茂盛強調，但是小英執政這幾年國防外交及兩岸處理愈來愈好，國外評論也認為她表現好，內政方面雖有缺失，如一例一休、年金改革，但在行政院長蘇貞昌的努力，慢慢改善，內部民調已超過50％的滿意度。

李茂盛說，國家面臨問題最怕換領導人，目前台灣面臨中美貿易及台灣國防的問題，小英執政這幾年，經濟慢慢改善，民意也慢慢支持她，斷然將小英換掉，中美貿易將更加難纏，中小企業認為，小英連任經濟持續改善，若小英被換掉，經濟不能保持向上，會受重創，希望小英連任，讓小英帶領台灣走過中美貿易困境。

李茂盛也說，台灣應該要中美日3國保持平衡關係，不能刺激中國，但也不能依照中國要求模式一國兩制，他認為台灣與三國保持平衡最好。

李茂盛當場向所有的後援會幹部拜託，要民進黨進行電話民調時，一定要守在家裡，要拿著手機，他強調，小英民調雖有點贏，但只是誤差範圍，要大幅領先，民進黨才能團結。

台中市百工百業產業發展協會會長曾杉藤說，百工百業在李茂盛的號召下，出來表態支持小英，他很清楚小英的努力，可能落實上沒有如此快，希望這幾年小英有機會幫產業發聲，給產業轉型的能量。

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